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TECHN.METALS AUSTR. O.N. - XFRA TN6: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
13.06.17 08:07
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TECHN.METALS AUSTR. O.N. TN6 AU000000TMT8
AB/FROM ONWARDS 13.06.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TECHN.METALS AUSTR. O.N. TN6 AU000000TMT8
AB/FROM ONWARDS 13.06.2017
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,13 €
|0,14 €
|-0,01 €
|-7,14%
|13.06./09:01
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000TMT8
|A2DG4Q
|0,23 €
|0,11 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,13 €
|-7,14%
|08:08
= Realtime
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