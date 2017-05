FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2017 EX DIVIDENDE GEHANDELT. Austechnischen Gruenden wird der ex Indikator jedoch leider nicht angezeigt.Wir bitten um Ihr Verstaendnis.THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2017. Due totechnical reasons the ex indicatior will not be displayed. We kindly askfor your understanding.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTLV1 XFRA MXP4987V1378 GRUPO TELEVISA CPO A,L,D 0,017 EUR4FO XFRA MXP554091415 INDS PENOLES S.A.B.DE C.V 0,263 EUR