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CN TIAN LUN GAS HL.HD-,01 - XFRA TLJ: DIVIDEND INFORMATION - 23.10.2018 - 1




23.10.18 07:32
Xetra Newsboard

FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 23.10.2018 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT.
WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 23.10.2018. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK
FOR YOUR UNDERSTANDING.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TLJ XFRA KYG843961031 CN TIAN LUN GAS HL.HD-,01 0,007 EUR


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG843961031 A1C8DM 1,17 € 0,54 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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