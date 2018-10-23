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CN TIAN LUN GAS HL.HD-,01 - XFRA TLJ: DIVIDEND INFORMATION - 23.10.2018 - 1
23.10.18 07:32
Xetra Newsboard
FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 23.10.2018 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT.
WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 23.10.2018. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK
FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TLJ XFRA KYG843961031 CN TIAN LUN GAS HL.HD-,01 0,007 EUR
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT.
WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 23.10.2018. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK
FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TLJ XFRA KYG843961031 CN TIAN LUN GAS HL.HD-,01 0,007 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,702 €
|0,702 €
|- €
|0,00%
|23.10./08:26
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG843961031
|A1C8DM
|1,17 €
|0,54 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,702 €
|0,00%
|22.10.18
= Realtime
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