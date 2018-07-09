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MABVAX THERAP. HLDGS - XFRA TK8R: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




09.07.18 15:17
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MABVAX THERAP. HLDGS TK8R US55414P7024


AB/FROM ONWARDS 09.07.2018 15:17 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
2,44 $ 0,59 $ 1,85 $ +313,56% 09.07./17:39
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US55414P7024 A2JEE4 2,60 $ 0,45 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Nasdaq 2,46 $ +316,95%  17:40
Frankfurt 0,716 € 0,00%  02.07.18
Stuttgart 1,73 € 15:12
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