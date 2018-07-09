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MABVAX THERAP. HLDGS - XFRA TK8R: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
09.07.18 15:17
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MABVAX THERAP. HLDGS TK8R US55414P7024
AB/FROM ONWARDS 09.07.2018 15:17 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MABVAX THERAP. HLDGS TK8R US55414P7024
AB/FROM ONWARDS 09.07.2018 15:17 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,44 $
|0,59 $
|1,85 $
|+313,56%
|09.07./17:39
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US55414P7024
|A2JEE4
|2,60 $
|0,45 $
= Realtime
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