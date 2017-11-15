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Thundelarra - XFRA TJ3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




15.11.17 09:18
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
THUNDELARRA LTD. TJ3 AU000000THX0


AB/FROM ONWARDS 15.11.2017


Aktuell
Übernahme - Starkes Kaufsignal - 100% in 10 Tagen!
Neuer 1.513% Gold Hot Stock Astorius Resources Ltd.!  
 
Astorius Resources Ltd.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,014 € 0,008 € 0,006 € +75,00% 15.11./08:25
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000THX0 784562 0,038 € 0,0080 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,014 € +75,00%  08:16
Hamburg 0,014 € +75,00%  08:25
München 0,017 € 0,00%  08:24
  = Realtime
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