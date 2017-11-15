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Thundelarra - XFRA TJ3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
15.11.17 09:18
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
THUNDELARRA LTD. TJ3 AU000000THX0
AB/FROM ONWARDS 15.11.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
THUNDELARRA LTD. TJ3 AU000000THX0
AB/FROM ONWARDS 15.11.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,014 €
|0,008 €
|0,006 €
|+75,00%
|15.11./08:25
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000THX0
|784562
|0,038 €
|0,0080 €
= Realtime
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