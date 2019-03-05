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THAKRAL CORP. LTD - XFRA THK1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




05.03.19 08:26
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
THAKRAL CORP. LTD THK1 SG1AJ2000005


AB/FROM ONWARDS 05.03.2019


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,30 € 0,283 € 0,017 € +6,01% 05.03./10:04
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SG1AJ2000005 A14ST0 0,31 € 0,22 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
München 0,307 € +9,25%  08:05
Berlin 0,307 € +9,25%  08:09
Frankfurt 0,30 € +6,01%  09:03
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