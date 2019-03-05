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THAKRAL CORP. LTD - XFRA THK1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
05.03.19 08:26
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
THAKRAL CORP. LTD THK1 SG1AJ2000005
AB/FROM ONWARDS 05.03.2019
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
THAKRAL CORP. LTD THK1 SG1AJ2000005
AB/FROM ONWARDS 05.03.2019
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,30 €
|0,283 €
|0,017 €
|+6,01%
|05.03./10:04
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG1AJ2000005
|A14ST0
|0,31 €
|0,22 €
= Realtime
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