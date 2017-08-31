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THAKRAL CORP. LTD - XFRA THK1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




31.08.17 08:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
THAKRAL CORP. LTD THK1 SG1AJ2000005


AB/FROM ONWARDS 31.08.2017


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,328 € 0,326 € 0,002 € +0,61% 31.08./10:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SG1AJ2000005 A14ST0 0,35 € 0,076 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,321 € +40,17%  09:45
Berlin 0,328 € +0,61%  08:06
München 0,348 € 0,00%  08:06
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