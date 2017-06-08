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EMERALD HEALTH THER. - XFRA TBD: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
08.06.17 10:26
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EMERALD HEALTH THER. TBD CA29102R1064
AB/FROM ONWARDS 08.06.2017 08:50 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EMERALD HEALTH THER. TBD CA29102R1064
AB/FROM ONWARDS 08.06.2017 08:50 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,70 €
|0,70 €
|- €
|0,00%
|08.06./11:38
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA29102R1064
|A14VKJ
|1,50 €
|0,10 €
= Realtime
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