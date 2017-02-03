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EMERALD HEALTH THER. - XFRA TBD, RH33: WIEDERAUFNAHME/RESTART
03.02.17 08:47
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDEN AKTIEN WERDEN MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARES ARE RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
Emerald Health Therapeutic.Inc. TBD CA29102R1064
Zinc One Resources Inc. RH33 CA98959W1041
AUFGENOMMEN:
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
Emerald Health Therapeutic.Inc. TBD CA29102R1064
Zinc One Resources Inc. RH33 CA98959W1041
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,887 €
|1,009 €
|-0,122 €
|-12,09%
|03.02./09:31
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA29102R1064
|A14VKJ
|1,22 €
|0,076 €
Werte im Artikel
0,63
+10,54%
0,89
-12,09%
= Realtime
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