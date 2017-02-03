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EMERALD HEALTH THER. - XFRA TBD, RH33: WIEDERAUFNAHME/RESTART




03.02.17 08:47
Xetra Newsboard

DIE FOLGENDEN AKTIEN WERDEN MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARES ARE RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

Emerald Health Therapeutic.Inc. TBD CA29102R1064
Zinc One Resources Inc. RH33 CA98959W1041


Aktuell
Eilt: Übernahme einer der weltgrößten Lithium-Lagerstätten!
Bis zu 16.000ppm Lithium - 1.100% Lithium-Aktientip!  
 
AVZ Minerals Ltd.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,887 € 1,009 € -0,122 € -12,09% 03.02./09:31
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA29102R1064 A14VKJ 1,22 € 0,076 €
Werte im Artikel
0,63 plus
+10,54%
0,89 minus
-12,09%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,887 € -1,88%  09:13
München 0,939 € -11,83%  08:34
Berlin 0,887 € -12,09%  08:35
Frankfurt 0,887 € -15,68%  08:32
  = Realtime
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Eilt: Übernahme einer der weltgrößten Lithium-Lagerstätten! Bis zu 16.000ppm Lithium - 1.100% Lithium-Aktientip!

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