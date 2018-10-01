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ISIGNTHIS LTD - XFRA TA8: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
01.10.18 09:30
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ISIGNTHIS LTD TA8 AU000000ISX0
AB/FROM ONWARDS 01.10.2018 09:29 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ISIGNTHIS LTD TA8 AU000000ISX0
AB/FROM ONWARDS 01.10.2018 09:29 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,10 €
|0,10 €
|- €
|0,00%
|01.10./10:39
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000ISX0
|A14PNY
|0,19 €
|0,069 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,10 €
|0,00%
|26.09.18
= Realtime
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