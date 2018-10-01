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ISIGNTHIS LTD - XFRA TA8: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




01.10.18 09:30
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ISIGNTHIS LTD TA8 AU000000ISX0


AB/FROM ONWARDS 01.10.2018 09:29 CET


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000ISX0 A14PNY 0,19 € 0,069 €
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