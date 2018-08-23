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Thor Mining - XFRA T5MB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.08.18 08:27
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
THOR MNG CUFS/1LS- 0,0001 T5MB AU000000THR2
AB/FROM ONWARDS 23.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
THOR MNG CUFS/1LS- 0,0001 T5MB AU000000THR2
AB/FROM ONWARDS 23.08.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,0195 €
|0,017 €
|0,0025 €
|+14,71%
|23.08./09:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000THR2
|A0KFCX
|0,044 €
|0,0010 €
= Realtime
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