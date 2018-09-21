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Tmac Resources - XFRA T3MA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




21.09.18 08:01
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TMAC RESOURCES INC. T3MA CA8725771015


AB/FROM ONWARDS 21.09.2018


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA8725771015 A14VXZ 7,40 € 2,59 €
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