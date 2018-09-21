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Tmac Resources - XFRA T3MA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
21.09.18 08:01
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TMAC RESOURCES INC. T3MA CA8725771015
AB/FROM ONWARDS 21.09.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TMAC RESOURCES INC. T3MA CA8725771015
AB/FROM ONWARDS 21.09.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,94 €
|3,04 €
|-0,10 €
|-3,29%
|21.09./09:36
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA8725771015
|A14VXZ
|7,40 €
|2,59 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|2
|TMAC Resources (TMR.TO 10.
|08.05.18