Erweiterte Funktionen
TOPBETTA HLDGS LTD - XFRA T07: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
02.10.18 10:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BETMAKERS HOLDINGS, THE T07 AU000000TBH6
AB/FROM ONWARDS 02.10.2018 09:50 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BETMAKERS HOLDINGS, THE T07 AU000000TBH6
AB/FROM ONWARDS 02.10.2018 09:50 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,037 €
|0,027 €
|0,01 €
|+37,04%
|02.10./09:57
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000TBH6
|A2H5SU
|0,28 €
|0,027 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,037 €
|+37,04%
|09:57
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.