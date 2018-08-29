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TOPBETTA HLDGS LTD - XFRA T07: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
29.08.18 11:01
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BETMAKERS HOLDINGS, THE T07 AU000000TBH6
AB/FROM ONWARDS 29.08.2018 10:16 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BETMAKERS HOLDINGS, THE T07 AU000000TBH6
AB/FROM ONWARDS 29.08.2018 10:16 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,038 €
|0,038 €
|- €
|0,00%
|29.08./11:17
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000TBH6
|A2H5SU
|0,28 €
|0,035 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,038 €
|0,00%
|11:16
= Realtime
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