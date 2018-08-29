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TOPBETTA HLDGS LTD - XFRA T07: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




29.08.18 11:01
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BETMAKERS HOLDINGS, THE T07 AU000000TBH6


AB/FROM ONWARDS 29.08.2018 10:16 CET


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AU000000TBH6 A2H5SU 0,28 € 0,035 €
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