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San Leon Energy - XFRA SZX1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.04.18 09:35
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SAN LEON ENERGY EO -,01 SZX1 IE00BWVFTP56
AB/FROM ONWARDS 23.04.2018 09:34 CET
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SAN LEON ENERGY EO -,01 SZX1 IE00BWVFTP56
AB/FROM ONWARDS 23.04.2018 09:34 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,316 €
|0,256 €
|0,06 €
|+23,44%
|23.04./11:13
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|IE00BWVFTP56
|A14T92
|0,59 €
|0,25 €
= Realtime
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