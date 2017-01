DAS FOLGENDE INSTRUMENT IST AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT IS SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSMITH+W.HLDG SWS US8317561012 BAW/UFNL-3 COMMUNICTNS HLDGS LCX US5024241045 BAW/UFN