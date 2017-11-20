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Schmolz+Bickenbach - XFRA SSN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




20.11.17 14:53
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SCHMOLZ + BICKENB.AG SSN CH0005795668


AB/FROM ONWARDS 20.11.2017 15:00 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,694 € 0,686 € 0,008 € +1,17% 20.11./16:50
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0005795668 905370 0,91 € 0,59 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		0,705 € 0,00%  17.11.17
Frankfurt 0,694 € +1,17%  14:05
München 0,69 € 0,00%  08:06
Xetra 0,684 € 0,00%  17.11.17
Berlin 0,676 € -0,88%  08:07
Stuttgart 0,674 € -1,17%  15:19
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