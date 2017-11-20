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Schmolz+Bickenbach - XFRA SSN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.11.17 14:53
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SCHMOLZ + BICKENB.AG SSN CH0005795668
AB/FROM ONWARDS 20.11.2017 15:00 CET
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SCHMOLZ + BICKENB.AG SSN CH0005795668
AB/FROM ONWARDS 20.11.2017 15:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,694 €
|0,686 €
|0,008 €
|+1,17%
|20.11./16:50
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CH0005795668
|905370
|0,91 €
|0,59 €
= Realtime
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