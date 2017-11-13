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SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD - XFRA SPYL,ZPRB,SPPL,ZPR3,SPYB,SYBX: AUSSETZUNG/SUSPENSION




13.11.17 10:41
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SPDR MSCI EM LAT.AMER.ETF SPYL IE00B454X613 BAW/UFN
SSGA SP.E.EU.II-M.E.B.BR. ZPRB IE00BCBJFC69 BAW/UFN
SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD SPPL IE00BYSZ5X28 BAW/UFN
S.S.E.E.II-R.3000 US T.M. ZPR3 IE00BKY7WX37 BAW/UFN
SPDR MSCI EM EUROPE ETF SPYB IE00B431K857 BAW/UFN
SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BD SYBX IE00B7GBL799 BAW/UFN


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00BYSZ5X28 A2ACRB 32,93 € 30,73 €
Werte im Artikel
15,71 plus
0,00%
15,45 plus
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76,25 plus
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32,60 plus
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