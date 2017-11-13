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SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD - XFRA SPYL,ZPRB,SPPL,ZPR3,SPYB,SYBX: AUSSETZUNG/SUSPENSION
13.11.17 10:41
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SPDR MSCI EM LAT.AMER.ETF SPYL IE00B454X613 BAW/UFN
SSGA SP.E.EU.II-M.E.B.BR. ZPRB IE00BCBJFC69 BAW/UFN
SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD SPPL IE00BYSZ5X28 BAW/UFN
S.S.E.E.II-R.3000 US T.M. ZPR3 IE00BKY7WX37 BAW/UFN
SPDR MSCI EM EUROPE ETF SPYB IE00B431K857 BAW/UFN
SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BD SYBX IE00B7GBL799 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SPDR MSCI EM LAT.AMER.ETF SPYL IE00B454X613 BAW/UFN
SSGA SP.E.EU.II-M.E.B.BR. ZPRB IE00BCBJFC69 BAW/UFN
SPDR E.I-BA.7+ Y.EU.CO.BD SPPL IE00BYSZ5X28 BAW/UFN
S.S.E.E.II-R.3000 US T.M. ZPR3 IE00BKY7WX37 BAW/UFN
SPDR MSCI EM EUROPE ETF SPYB IE00B431K857 BAW/UFN
SPDR CITI ASIA LOC.GOV.BD SYBX IE00B7GBL799 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|32,60 €
|32,60 €
|- €
|0,00%
|13.11./08:50
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|IE00BYSZ5X28
|A2ACRB
|32,93 €
|30,73 €
Werte im Artikel
15,71
0,00%
15,45
0,00%
76,25
0,00%
35,77
0,00%
35,48
0,00%
32,60
0,00%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|32,65 €
|0,00%
|09.11.17
|Xetra
|32,60 €
|0,00%
|10.11.17
|Stuttgart
|32,65 €
|-0,40%
|09.11.17
|Fondsgesellschaft
|32,6878 €
|-0,59%
|09.11.17
= Realtime
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