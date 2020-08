Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Unterbrechung des Handels von im Spezialistenmodell der Fortlaufenden Auktion in D7G Aufgrund einer Quotierungsunterbrechung wird der Handel in den vom Quoteverpflichteten SPAFR (Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG) betreute Gattung unterbrochen. DE0005419105 Bestehende Orders werden nicht geloescht. Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an Cash Markets Operations unter der Telefonnummer +49-69-211-11050.