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Silgan Holdings - XFRA SL3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




30.05.17 15:35
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SILGAN HLDGS INC. DL-,01 SL3 US8270481091


AB/FROM ONWARDS 30.05.2017 15:30 CET


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31,50 $ 31,395 $ 0,105 $ +0,33% 30.05./16:14
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US8270481091 905418 64,98 $ 31,13 $
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Frankfurt 27,987 € -50,00%  15:33
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