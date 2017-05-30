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Silgan Holdings - XFRA SL3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
30.05.17 15:35
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SILGAN HLDGS INC. DL-,01 SL3 US8270481091
AB/FROM ONWARDS 30.05.2017 15:30 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SILGAN HLDGS INC. DL-,01 SL3 US8270481091
AB/FROM ONWARDS 30.05.2017 15:30 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|31,50 $
|31,395 $
|0,105 $
|+0,33%
|30.05./16:14
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US8270481091
|905418
|64,98 $
|31,13 $
= Realtime
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