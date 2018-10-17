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Protean Wave Energy - XFRA SHE1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




17.10.18 07:43
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PROTEAN ENERGY LTD. SHE1 AU000000POW6


AB/FROM ONWARDS 17.10.2018


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000POW6 A2ADS3 0,020 € 0,0080 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,009 € 0,00%  08:04
Stuttgart 0,009 € 0,00%  08:15
Berlin 0,009 € 0,00%  08:08
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