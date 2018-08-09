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Protean Wave Energy - XFRA SHE1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




09.08.18 08:02
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PROTEAN ENERGY LTD. SHE1 AU000000POW6


AB/FROM ONWARDS 09.08.2018


Aktuell
Uran-Lagerstätte mit bis zu 6,45% Uran entdeckt
Next big Thing nach 1.771% mit NexGen Energy - Uranium Hot Stock 2018

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,013 € 0,013 € -   € 0,00% 09.08./10:33
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000POW6 A2ADS3 0,020 € 0,0050 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,015 € +7,14%  08:02
Berlin 0,015 € +7,14%  08:08
Stuttgart 0,013 € 0,00%  10:33
  = Realtime
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