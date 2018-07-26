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Protean Wave Energy - XFRA SHE1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
26.07.18 08:26
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PROTEAN ENERGY LTD. SHE1 AU000000POW6
AB/FROM ONWARDS 26.07.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PROTEAN ENERGY LTD. SHE1 AU000000POW6
AB/FROM ONWARDS 26.07.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,014 €
|0,013 €
|0,001 €
|+7,69%
|26.07./08:05
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000POW6
|A2ADS3
|0,020 €
|0,0050 €
= Realtime
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