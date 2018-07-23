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SILVER BASE GRP HLD. RE. - XFRA SGG: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




23.07.18 07:36
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SILVER BASE GRP HLD. REGS SGG KYG816941044


AB/FROM ONWARDS 23.07.2018


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG816941044 A0Q44E 0,11 € 0,051 €
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