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SILVER BASE GRP HLD. RE. - XFRA SGG: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.07.18 07:36
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SILVER BASE GRP HLD. REGS SGG KYG816941044
AB/FROM ONWARDS 23.07.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SILVER BASE GRP HLD. REGS SGG KYG816941044
AB/FROM ONWARDS 23.07.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,068 €
|0,069 €
|-0,001 €
|-1,45%
|23.07./08:45
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG816941044
|A0Q44E
|0,11 €
|0,051 €
= Realtime
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