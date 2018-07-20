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SILVER BASE GRP HLD. RE. - XFRA SGG: AUSSETZUNG/SUSPENSION
20.07.18 07:30
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SILVER BASE GRP HLD. REGS SGG KYG816941044 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SILVER BASE GRP HLD. REGS SGG KYG816941044 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,067 €
|0,067 €
|- €
|0,00%
|20.07./07:28
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG816941044
|A0Q44E
|0,11 €
|0,051 €
= Realtime
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