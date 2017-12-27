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STERLING RESOURCES LTD. - XFRA SER1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




27.12.17 16:33
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
STERLING RESOURCES LTD. SER1 CA8589158879


AB/FROM ONWARDS 27.12.2017 16:32 CET


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