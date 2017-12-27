Erweiterte Funktionen
STERLING RESOURCES LTD. - XFRA SER1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
27.12.17 16:33
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
STERLING RESOURCES LTD. SER1 CA8589158879
AB/FROM ONWARDS 27.12.2017 16:32 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
STERLING RESOURCES LTD. SER1 CA8589158879
AB/FROM ONWARDS 27.12.2017 16:32 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,114 €
|- €
|- €
|-
|27.12./21:23
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA8589158879
|A2ANHV
|0,63 €
|0,038 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.