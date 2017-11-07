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FYI RESOURCES LTD. - XFRA SDL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
07.11.17 09:29
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FYI RESOURCES LTD. SDL AU000000FYI5
AB/FROM ONWARDS 07.11.2017 08:30 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FYI RESOURCES LTD. SDL AU000000FYI5
AB/FROM ONWARDS 07.11.2017 08:30 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,028 €
|0,033 €
|-0,005 €
|-15,15%
|07.11./11:03
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000FYI5
|A0RDPF
|0,034 €
|0,011 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,028 €
|-15,15%
|08:32
= Realtime
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