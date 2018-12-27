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SHIRBLE DEP.STOR.CN HD-10 - XFRA SB2: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




27.12.18 08:44
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SHIRBLE DEP.STOR.CN HD-10 SB2 KYG810871015


AB/FROM ONWARDS 27.12.2018


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0,204 € 0,204 € -   € 0,00% 27.12./08:53
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG810871015 A1C1ND 0,24 € 0,045 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,204 € 0,00%  16.11.18
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