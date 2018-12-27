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SHIRBLE DEP.STOR.CN HD-10 - XFRA SB2: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
27.12.18 08:44
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SHIRBLE DEP.STOR.CN HD-10 SB2 KYG810871015
AB/FROM ONWARDS 27.12.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SHIRBLE DEP.STOR.CN HD-10 SB2 KYG810871015
AB/FROM ONWARDS 27.12.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,204 €
|0,204 €
|- €
|0,00%
|27.12./08:53
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG810871015
|A1C1ND
|0,24 €
|0,045 €
= Realtime
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