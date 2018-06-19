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SHIRBLE DEP.STOR.CN HD-10 - XFRA SB2: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




19.06.18 08:18
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SHIRBLE DEP.STOR.CN HD-10 SB2 KYG810871015


AB/FROM ONWARDS 19.06.2018


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Kobalt-Übernahme mit bis zu 2,31% Kobalt - Neuer 971% Kobalt Hot Stock 2018
Nach 1.770%, 15.400% und 39.400% nächster Deal von Börsenstar

Glacier Lake Resources Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,052 € 0,052 € -   € 0,00% 19.06./09:05
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG810871015 A1C1ND 0,068 € 0,038 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,063 € +21,15%  08:10
Berlin 0,052 € 0,00%  14.06.18
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High Hampton Holdings Corp.
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