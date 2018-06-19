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SHIRBLE DEP.STOR.CN HD-10 - XFRA SB2: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
19.06.18 08:18
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SHIRBLE DEP.STOR.CN HD-10 SB2 KYG810871015
AB/FROM ONWARDS 19.06.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SHIRBLE DEP.STOR.CN HD-10 SB2 KYG810871015
AB/FROM ONWARDS 19.06.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,052 €
|0,052 €
|- €
|0,00%
|19.06./09:05
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG810871015
|A1C1ND
|0,068 €
|0,038 €
= Realtime
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