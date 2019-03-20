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Sabre Resources - XFRA SAL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.03.19 08:06
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SABRE RESOURCES LTD. SAL AU000000SBR7
AB/FROM ONWARDS 20.03.2019 08:05 CET
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SABRE RESOURCES LTD. SAL AU000000SBR7
AB/FROM ONWARDS 20.03.2019 08:05 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,001 €
|0,004 €
|-0,003 €
|-75,00%
|20.03./08:55
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000SBR7
|874777
|0,013 €
|0,0010 €
= Realtime
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