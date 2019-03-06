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Gold Rush Cariboo Corp. - XFRA S9GD: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
06.03.19 07:48
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GOLD RUSH CARIBOO S9GD CA38071L1076
AB/FROM ONWARDS 06.03.2019
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GOLD RUSH CARIBOO S9GD CA38071L1076
AB/FROM ONWARDS 06.03.2019
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