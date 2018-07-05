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THQ NORDIC AB - XFRA S9AD: AUSSETZUNG/SUSPENSION




05.07.18 09:53
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SEADRILL LTD. DL 2,- S9AD BMG7998G1069 BAW/UFN


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