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THQ NORDIC AB - XFRA S9AD: AUSSETZUNG/SUSPENSION
05.07.18 09:53
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SEADRILL LTD. DL 2,- S9AD BMG7998G1069 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SEADRILL LTD. DL 2,- S9AD BMG7998G1069 BAW/UFN
= Realtime
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