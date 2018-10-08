Erweiterte Funktionen
BLOCPLAY ENTERTAINMENT - XFRA S7T: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
08.10.18 08:26
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BLOCPLAY ENTERTAINMENT S7T CA09369R1064
AB/FROM ONWARDS 08.10.2018 08:19 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BLOCPLAY ENTERTAINMENT S7T CA09369R1064
AB/FROM ONWARDS 08.10.2018 08:19 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,01 €
|0,01 €
|- €
|0,00%
|08.10./09:17
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA09369R1064
|A2JSFJ
|0,083 €
|0,0030 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.