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Advanced Semiconductor Manuf. - XFRA S7Q: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
31.10.18 08:14
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ADVANCED SEMIC.MAN.H YC 1 S7Q CNE1000001R2
AB/FROM ONWARDS 31.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ADVANCED SEMIC.MAN.H YC 1 S7Q CNE1000001R2
AB/FROM ONWARDS 31.10.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,143 €
|0,09 €
|0,053 €
|+58,89%
|31.10./09:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CNE1000001R2
|A0M4WS
|0,16 €
|0,068 €
= Realtime
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