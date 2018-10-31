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Stargroup - XFRA S33: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
31.10.18 08:17
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
STARGROUP LTD S33 AU000000STL2
AB/FROM ONWARDS 31.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
STARGROUP LTD S33 AU000000STL2
AB/FROM ONWARDS 31.10.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,006 €
|0,008 €
|-0,002 €
|-25,00%
|31.10./10:32
|ISIN
|WKN
|AU000000STL2
|A14Y0R
|0,0060 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,006 €
|-25,00%
|08:15
= Realtime
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