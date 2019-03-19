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7,0% RENA GmbH 10/15 auf . - XFRA RZ2A: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




19.03.19 09:48
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RENA GMBH IS.10/15 RZ2A DE000A1E8W96


AB/FROM ONWARDS 19.03.2019 09:46 CET


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1.707% Molybdän Aktientip nach 200% Preisanstieg

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
1,17 € 1,17 € -   € 0,00% 19.03./09:55
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A1E8W96 A1E8W9 3,76 € 1,16 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 1,17 € 0,00%  14.03.19
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