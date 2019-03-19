Erweiterte Funktionen
7,0% RENA GmbH 10/15 auf . - XFRA RZ2A: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
19.03.19 09:48
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RENA GMBH IS.10/15 RZ2A DE000A1E8W96
AB/FROM ONWARDS 19.03.2019 09:46 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RENA GMBH IS.10/15 RZ2A DE000A1E8W96
AB/FROM ONWARDS 19.03.2019 09:46 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,17 €
|1,17 €
|- €
|0,00%
|19.03./09:55
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000A1E8W96
|A1E8W9
|3,76 €
|1,16 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|1,17 €
|0,00%
|14.03.19
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
|Antw.
|Thema
|Zeit
|Asset-Verkauf
|19.03.15