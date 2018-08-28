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REX INTL HOLDINGS LTD - XFRA RXI: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
28.08.18 09:34
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
REX INTL HOLDINGS LTD RXI SG2G04994999
AB/FROM ONWARDS 28.08.2018 08:04 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
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REX INTL HOLDINGS LTD RXI SG2G04994999
AB/FROM ONWARDS 28.08.2018 08:04 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,02 €
|0,017 €
|0,003 €
|+17,65%
|28.08./11:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG2G04994999
|A1W30H
|0,033 €
|0,013 €
= Realtime
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