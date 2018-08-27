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REX INTL HOLDINGS LTD - XFRA RXI: AUSSETZUNG/SUSPENSION




27.08.18 09:13
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
REX INTL HOLDINGS LTD RXI SG2G04994999 BAW/UFN


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SG2G04994999 A1W30H 0,033 € 0,013 €
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