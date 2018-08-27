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REX INTL HOLDINGS LTD - XFRA RXI: AUSSETZUNG/SUSPENSION
27.08.18 09:13
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
REX INTL HOLDINGS LTD RXI SG2G04994999 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
REX INTL HOLDINGS LTD RXI SG2G04994999 BAW/UFN
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,017 €
|0,017 €
|- €
|0,00%
|27.08./08:01
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG2G04994999
|A1W30H
|0,033 €
|0,013 €
= Realtime
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