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Sun Resources Nl - XFRA RSX: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




15.08.17 09:13
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SUN RES NL RSX AU000000SUR7


AB/FROM ONWARDS 15.08.2017 08:31 CET


Aktuell
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,003 € 0,003 € -   € 0,00% 15.08./08:45
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000SUR7 878431 0,012 € 0,0020 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,003 € 0,00%  08:33
Stuttgart 0,003 € 0,00%  08:45
  = Realtime
Aktuell
3.191% Umsatzwachstum - Break Even - Neuer 1.000% Cannabis Hotstock nach 10.866% mit Aurora Cannabis und 53.700% mit Canopy Growth!

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