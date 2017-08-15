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Sun Resources Nl - XFRA RSX: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
15.08.17 09:13
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SUN RES NL RSX AU000000SUR7
AB/FROM ONWARDS 15.08.2017 08:31 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SUN RES NL RSX AU000000SUR7
AB/FROM ONWARDS 15.08.2017 08:31 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,003 €
|0,003 €
|- €
|0,00%
|15.08./08:45
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000SUR7
|878431
|0,012 €
|0,0020 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|20
|Sun Resources - Bald Öl aus T.
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