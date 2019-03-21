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Meteoric Resources - XFRA RNF: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
21.03.19 08:07
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
METEORIC RESOURCES N.L. RNF AU000000MEI3
AB/FROM ONWARDS 21.03.2019
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
METEORIC RESOURCES N.L. RNF AU000000MEI3
AB/FROM ONWARDS 21.03.2019
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,012 €
|0,003 €
|0,009 €
|+300,00%
|21.03./08:56
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MEI3
|A0CBAZ
|0,023 €
|0,0010 €
= Realtime
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