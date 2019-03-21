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Meteoric Resources - XFRA RNF: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




21.03.19 08:07
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
METEORIC RESOURCES N.L. RNF AU000000MEI3


AB/FROM ONWARDS 21.03.2019


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0,012 € 0,003 € 0,009 € +300,00% 21.03./08:56
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000MEI3 A0CBAZ 0,023 € 0,0010 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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