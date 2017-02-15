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Meteoric Resources N. L - XFRA RNF: WIEDERAUFNAHME/RESTART




15.02.17 08:03
Xetra Newsboard

DIE FOLGENDE AKTIE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

METEORIC RESOURCES N.L. RNF AU000000MEI3


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0,007 € 0,005 € 0,002 € +40,00% 15.02./08:22
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000MEI3 A0CBAZ 0,0070 € 0,0030 €
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