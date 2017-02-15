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Meteoric Resources N. L - XFRA RNF: WIEDERAUFNAHME/RESTART
15.02.17 08:03
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDE AKTIE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
METEORIC RESOURCES N.L. RNF AU000000MEI3
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
METEORIC RESOURCES N.L. RNF AU000000MEI3
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,007 €
|0,005 €
|0,002 €
|+40,00%
|15.02./08:22
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MEI3
|A0CBAZ
|0,0070 €
|0,0030 €
= Realtime
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