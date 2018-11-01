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Pursuit Minerals - XFRA RISA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
01.11.18 09:09
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PURSUIT MINLS LTD RISA AU000000PUR3
AB/FROM ONWARDS 01.11.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PURSUIT MINLS LTD RISA AU000000PUR3
AB/FROM ONWARDS 01.11.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,016 €
|0,017 €
|-0,001 €
|-5,88%
|01.11./10:48
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000PUR3
|A2DWRN
|0,095 €
|0,016 €
= Realtime
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