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Pursuit Minerals - XFRA RISA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




01.11.18 09:09
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PURSUIT MINLS LTD RISA AU000000PUR3


AB/FROM ONWARDS 01.11.2018


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0,016 € 0,017 € -0,001 € -5,88% 01.11./10:48
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000PUR3 A2DWRN 0,095 € 0,016 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,029 € +7,41%  08:08
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