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Pursuit Minerals - XFRA RISA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




31.07.18 08:43
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PURSUIT MINLS LTD RISA AU000000PUR3


AB/FROM ONWARDS 31.07.2018


Aktuell
Paukenschlag - Spektakuläre 117,7m mit bis zu 1,95% Nickel und 0,14% Kobalt
782% Cobalt Hot Stock Cameo Cobalt

Cameo Cobalt Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,052 € 0,06 € -0,008 € -13,33% 31.07./09:31
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000PUR3 A2DWRN 0,17 € 0,052 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,053 € +12,77%  08:06
Berlin 0,052 € -13,33%  09:31
  = Realtime
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