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RELENTLESS RESOURCES LT. - XFRA REL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
02.10.18 10:02
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RELENTLESS RESOURCES LTD REL CA75943G1063
AB/FROM ONWARDS 02.10.2018 09:50 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RELENTLESS RESOURCES LTD REL CA75943G1063
AB/FROM ONWARDS 02.10.2018 09:50 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,082 €
|0,078 €
|0,004 €
|+5,13%
|02.10./09:56
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA75943G1063
|0,13 €
|0,044 €
= Realtime
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