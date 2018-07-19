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RELENTLESS RESOURCES LT. - XFRA REL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
19.07.18 07:58
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RELENTLESS RESOURCES LTD REL CA75943G1063
AB/FROM ONWARDS 19.07.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RELENTLESS RESOURCES LTD REL CA75943G1063
AB/FROM ONWARDS 19.07.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,088 €
|0,113 €
|-0,025 €
|-22,12%
|19.07./08:37
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA75943G1063
|0,11 €
|0,088 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,088 €
|-22,12%
|08:37
= Realtime
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