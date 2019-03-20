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ROTO-GRO INTERN. LTD O.N. - XFRA RCH: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.03.19 08:36
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ROTO-GRO INTERN. LTD O.N. RCH AU000000RGI7
AB/FROM ONWARDS 20.03.2019 08:27 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ROTO-GRO INTERN. LTD O.N. RCH AU000000RGI7
AB/FROM ONWARDS 20.03.2019 08:27 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,148 €
|0,148 €
|- €
|0,00%
|20.03./10:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000RGI7
|A2DHN8
|0,33 €
|0,15 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|0,148 €
|0,00%
|06.03.19
|Frankfurt
|0,15 €
|-6,25%
|08:33
= Realtime
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