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ROTO-GRO INTERN. LTD O.N. - XFRA RCH: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




20.03.19 08:36
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ROTO-GRO INTERN. LTD O.N. RCH AU000000RGI7


AB/FROM ONWARDS 20.03.2019 08:27 CET


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0,148 € 0,148 € -   € 0,00% 20.03./10:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000RGI7 A2DHN8 0,33 € 0,15 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		0,148 € 0,00%  06.03.19
Frankfurt 0,15 € -6,25%  08:33
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