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ROTO-GRO INTERN. LTD O.N. - XFRA RCH: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




24.08.18 08:14
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ROTO-GRO INTERN. LTD O.N. RCH AU000000RGI7


AB/FROM ONWARDS 24.08.2018


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000RGI7 A2DHN8 0,47 € 0,13 €
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