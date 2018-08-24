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ROTO-GRO INTERN. LTD O.N. - XFRA RCH: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
24.08.18 08:14
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ROTO-GRO INTERN. LTD O.N. RCH AU000000RGI7
AB/FROM ONWARDS 24.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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ROTO-GRO INTERN. LTD O.N. RCH AU000000RGI7
AB/FROM ONWARDS 24.08.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,204 €
|0,215 €
|-0,011 €
|-5,12%
|24.08./10:19
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000RGI7
|A2DHN8
|0,47 €
|0,13 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|0,231 €
|0,00%
|04.05.18
|Frankfurt
|0,204 €
|-5,12%
|08:10
= Realtime
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