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ROTO-GRO INTERN. LTD O.N. - XFRA RCH: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




06.08.18 08:20
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ROTO-GRO INTERN. LTD O.N. RCH AU000000RGI7


AB/FROM ONWARDS 06.08.2018


Aktuell
Gold-Entdeckung des Jahres - 144 g/t Gold - Kursfeuerwerk
Gold Hot Stock 2018 nach 2.100% und 6.575%

Sixty North Gold Mining Ltd.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,18 € 0,201 € -0,021 € -10,45% 06.08./09:12
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000RGI7 A2DHN8 0,47 € 0,13 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		0,231 € 0,00%  04.05.18
Frankfurt 0,18 € -10,45%  08:02
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