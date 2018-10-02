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RAZOR ENERGY CORP - XFRA R9N: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
02.10.18 19:18
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RAZOR ENERGY CORP R9N CA75525M1095
AB/FROM ONWARDS 02.10.2018 19:15 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
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RAZOR ENERGY CORP R9N CA75525M1095
AB/FROM ONWARDS 02.10.2018 19:15 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,03 €
|1,97 €
|0,06 €
|+3,05%
|02.10./21:31
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA75525M1095
|A2JL2K
|2,13 €
|1,71 €
= Realtime
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