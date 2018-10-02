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RAZOR ENERGY CORP - XFRA R9N: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




02.10.18 19:18
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RAZOR ENERGY CORP R9N CA75525M1095


AB/FROM ONWARDS 02.10.2018 19:15 CET


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2,03 € 1,97 € 0,06 € +3,05% 02.10./21:31
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA75525M1095 A2JL2K 2,13 € 1,71 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 2,03 € +3,05%  19:28
Frankfurt 1,94 € +0,52%  08:16
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