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Volt Resources - XFRA R8L: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




14.06.18 08:13
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VOLT RESOURCES LTD R8L AU000000VRC9


AB/FROM ONWARDS 14.06.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,016 € 0,019 € -0,003 € -15,79% 14.06./08:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000VRC9 A2AGQP 0,028 € 0,010 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Hamburg 0,016 € +14,29%  08:01
Berlin 0,016 € -15,79%  08:08
Frankfurt 0,013 € -18,75%  08:10
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